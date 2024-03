Giornata speciale. Prima dell’inizio tribuna intitolata a Uliano Vettori

L’incontro Poggibonsi-Grosseto sarà preceduto dall’intitolazione della tribuna dello stadio a Uliano Vettori. Avverrà alla presenza dei familiari, di un gruppo di giallorossi di un tempo, di rappresentanti delle istituzioni. Vettori ha dedicato ai Leoni un’ampia fetta dei suoi 60 anni nel calcio in vari ruoli, sia nei confini della Valdelsa (tra i suoi allievi, nel Castelfiorentino, anche l’attuale Ct della Nazionale, Luciano Spalletti), sia in altri club e tra questi lo stesso Grosseto, da dirigente nel 2000-2001. I capitani delle due squadre sistemeranno poi i mazzi di fiori al Giardino di Stefano Lotti. Fischio d’avvio alle 15, su richiesta dell’Us Poggibonsi per lo svolgimento delle manifestazioni in ricordo. Arbitro, Nicolò Rodigari di Bergamo. Assistenti, Davide Tranchida di Pisa e Filippo Ferretti di Pistoia. In una giornata da Amarcord anche per Giulio Valenti, segretario e social media manager del Grosseto dopo la proficua esperienza in viale Marconi.

Poggibonsi: Pacini, Rocchetti, Di Paola, Mazzolli, Cecchi, Borri, Marcucci, Camilli, Vitiello, Barbera, Bellini.

Grosseto: Raffaelli, Davì, Prati, Macchi, Grasso, Bensaja, Rinaldini, Cretella, Romairone, Marzierli, Riccobono.