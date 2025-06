Giorni clou per il calciomercato dei dilettanti

Mette un’altra pedina nel motore la Cdr Mutina che ha chiuso in mediana con Filippo Cuoghi (2002) reduce dalla stagione al Formigine, cresciuto fra Spal e Modena e già in D (50 gettoni) con Bagnolese, Lentigione e Mezzolara poi passato fra Castelfranco, Verbano e Sestese. In Promozione il Maranello ha salutato i portieri Moscardini, Orlandi e Varieschi, il difensore Fantozzi, i centrocampisti Cozzolino e Ferrari e gli attaccanti Annovi e Sammarco. In Prima altro innesto per il Campogalliano con Andrea Bedogni difensore ’94 dalla Virtus Libertas. In casa Polinago la novità è Enrico Turrini, esterno classe 2005 dallo Sporting Scandiano. Due novità per la Madonnina: il ds Prandini chiude per Daniele Mastroleo centrocampista ’94 dal Fiorano già a lungo a Polinago e sempre in mezzo al campo con Filippo Cavicchioli (’96) dall’Atletico Spm, cui era arrivato dal Persiceto. In Seconda scatenata la Spezzanese con 6 volti nuovi che arrivano tutti dal Solignano per puntare in alto: in difesa Samuele Gatti (2000), Fabio Faino (’96) e Luca Andreoli (2004), i centrocampisti Carlo Alberto Corradi (2003) e Chiheb Makni (2002) e la punta Emanuele Gianaroli (’99). Come già anticipato gran colpo del Levizzano che ha preso il centrocampista 2004 Mirko Durini dal Real Maranello, autore l’anno scorso di 11 reti. In Terza il Ganaceto del dg Claudio Corradi e del ds Francesco Longo che si è affidato in panchina a Nicolò Aleotti e Leonardo Aleotti ha inserito dalla Juniores i 2006 Marco Dalmari, Ludovico D’Alfonso, Donald Tabi Nti e Andrea Longo che hanno già debuttato in Promozione. d.s.