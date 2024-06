Giovani biancorossi convocati nella rappresentativa dell’Emilia-Romagna. Tre under 17 trionfano in Germania La Rappresentativa Under 17 dell’Emilia-Romagna trionfa nell’International Football Tournament ad Hessen, in Germania, con tre giocatori del Forlì Calcio. Vince la finale 3-0 contro il Wielkopolska, con reti di Castelluci e Giorgetti.