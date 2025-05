Giovani. Zanetti al ’Neri’ premia i vincitori del torneo Città di Rimini

Trionfano Accademia Inter e Lazio al termine di tre giorni di divertimento in campo. E con un ospite speciale a premiare i vincitori. È stato il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, infatti, a premiare i giovanissimi atleti sul sintetico del ’Romeo Neri’ dove domenica sono andate in scena le finali. La Lazio ha trionfato nella categoria Pulcini secondo anno, l’Accademia Internazionale Calcio nella categoria Esordienti. Sono loro le due squadre vincitrici della 13esima edizione del Torneo internazionale ‘Città di Rimini’, organizzato dall’Accademia Riminicalcio e andato in scena su diversi campi della provincia da venerdì a domenica. Il girone finale dei Pulcini e la finale Esordienti tra Accademia Internazionale e Lazio si sono disputati, come da tradizione, al ‘Neri’, dove si sono svolte anche le premiazioni. A Zanetti il compito di premiare le squadre prime classificate e, insieme all’assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari, il miglior giocatore ed il miglior portiere delle due categorie. "L’augurio – dice il presidente dell’Accademia Riminicalcio, Filippo Lualdi – è che la manifestazione possa costituire, soprattutto per i piccoli atleti, una esperienza indimenticabile di crescita sportiva e sociale nel luogo iconico dell’incontro qual è la città di Rimini, splendida e accogliente per far vivere a tutti una vacanza sportiva in un clima di gioia, divertimento e serenità". Divertimento e gioia si sono avvertiti eccome nelle tre giornate di gare. Che si sono disputate da Rivazzurra a Viserba, passando per San Vito e fino al ’Nicoletti’ di Riccione. "Sport, accoglienza e condivisione – le parole dell’Assessore Lari – sono il cuore pulsante della nostra città, e questo torneo rappresenta un’occasione preziosa per vedere incarnati sul campo i valori più autentici della competizione sportiva". Ben trentadue le squadre che hanno partecipato nella categoria Esordienti. Tra le quali non sono mancate le big. Dall’Atalanta al Parma, ma anche con un sapore internazionale. Giorgio De Camillis della Lazio è stato premiato come miglior portiere del torneo e Alessandro Carbonara del Kryos come miglior giocatore, entrambi nella categoria Esordienti. Tra i Pulcini: miglior giocatore Timur Lazarenko della Dinamo Kiew e miglior portiere Massimo Ferraro del Torino.