Giovanile. Allievi Elite, Scandicci si ferma. Affrico frena nei Giovanissimi

Nel campionato regionale Allievi Elite lo Sporting Cecina si è ripreso la vetta solitaria battendo 2-1 lo Scandicci e approfittando del pareggio per 1-1 tra Affrico e Tau Altopascio (seconda e terza). Ha mancato il sorpasso sul podio la Sestese, sconfitta 2-1 dalla Cattolica Virtus ora a due punti di distanza. In chiave salvezza brillante risultato dello Sporting Arno che ha vinto 4-2 sul campo del Capezzano Pianore. Tre punti d’oro per i nerofucsia di Badia a Settimo. Un punto l’ha guadagnato anche la Folgor Calenzano, pareggiando 1-1 contro un Oltrera. Molto bene l’Atletico Lucca, che ha sbancato per 4-1 il campo della Floria; mentre tra Lastrigiana e Seravezza è finita con un pirotecnico 2-2.

Nei Giovanissimi Elite al vertice appaiate Tau Altopascio e Sporting Cecina, perde contatto l’Affrico. Le prime due della classe hanno vinto rispettivamente contro Lastrigiana e Lido di Camaiore, mentre l’Affrico è stato sconfitto 2-1 in casa dello Scandicci. L’Affrico è stato superato al terzo posto dal Giovani Fucecchio. La situazione è molto equilibrata con un campionato ricco di emozioni. Al quinto posto appaiate Sestese e Capezzano Pianore, che in questo turno si sono affrontate al Torrini con la vittoria del Capezzano per 3-2. Un punto dietro la Cattolica Virtus, 7-0 ai danni dell’Armando Picchi. Prima vittoria stagionale per l’Arezzo Academy, 3-1 sul campo del Csl Prato, mentre è stato un 4-4 spettacolare tra San Miniato e Poggio a Caiano.

F. Que.