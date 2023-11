Giovanile. Audace Galluzzo: settore in crescita

Il settore giovanile dell’Audace Galluzzo sta crescendo. Sono quattro le squadre gialloblù che in questa stagione stanno disputando campionati importanti: gli Allievi regionali 2007 di mister Francesco Petrucci, gli Allievi di Merito 2008 di mister Simone d’Effremo e Francesco Toppi, i Giovanissimi regionali 2009 di mister Mario de Fazio e i Giovanissimi 2010 di mister Emiliano Becchi. Tutti i portieri sono allenati dal preparatore Duccio Vanni. La società del presidente Franco Angelozzi e del vice Franco Tanini sta rafforzando anche l’organico dirigenziale e nei giorni scorsi è arrivato Giuseppe ‘Pino’ Ventrice (ex Scandicci) a dare una mano a Paolo Rossi, direttore settore giovanile e scuola calcio, e Simone Caparrini direttore sportivo del giovanile.

"La stagione sta andando bene e siamo contenti di questa prima parte dei campionati - afferma Caparrini -. Le formazioni 2008, 2009 e 2010 danno grande soddisfazione a tutto il sodalizio gialloblù per impegno e risultati. Il 2008, squadra molto solida, tecnica e generosa, ha già raggiunto la fase delle migliori. Il 2009, impegnato in un campionato tosto, è nella parte sinistra della classifica e sta mostrando importanti progressi nel gioco. I Giovanissimi B 2010 sono un team anche divertente a vedersi, i ragazzi sono pronti a un evidente salto di qualità. Purtroppo abbiamo un piccolo problema con il 2007, una squadra da cui ci aspettiamo molto ma che finora ha reso meno delle aspettative. La guida tecnica è importante, i giocatori sono di livello ma i risultati non ci stanno dando ragione. Abbiamo comunque ancora grande fiducia in questo gruppo. Da elogiare il lavoro svolto nell’attività di base".

L’Audace Galluzzo può vantare anche una ottima Scuola Calcio Élite ed è sempre più un punto di riferimento fondamentale per i ragazzi nella zona che va dal Quartiere 3 di Firenze ai Comuni vicini. L’Audace Galluzzo ha la compagine dilettanti in Prima categoria con gruppo di livello e ambizioso, una validissima scuola calcio, insieme a un settore giovanile di qualità. La società rivolge particolare attenzione anche all’aspetto sociale.

Francesco Querusti