Giovanile. Colpisce e minaccia l’arbitro: juniores squalificato sei mesi

Il termine dei campionati, a livello giovanile, porta in dote numerosi tornei amichevoli. Ma purtroppo, a volte, di "amichevole" c’è davvero poco, considerando il tasso di agonismo. Come successo ad esempio a Prato lo scorso 10 giugno, nell’ambito della terza edizione del "Memorial Maurizio Bresci" U19: un giovane giocatore juniores del Quarrata Olimpia è infatti stato squalificato ieri sino al prossimo 31 dicembre per aver colpito l’arbitro su una mano. "Espulso dal campo per eccessive proteste nei confronti del direttore di gara, assumeva atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dello stesso – si legge nel bollettino federale -. Alla notifica di espulsione colpiva con una manata le mani del direttore di gara, facendogli cadere il taccuino e procurandogli lieve dolore. Abbandonando il terreno di gioco, poi, reiterava le offese e le minacce". La giustizia sportiva potrebbe intervenire anche su un altro episodio avvenuto sempre a Prato, ma riguardante un’altra compagine pistoiese: l’arbitro di Pietà -Olimpia Pistoiese ha deciso tre giorni fa di fischiare la fine in anticipo, dopo alcuni screzi con dei giocatori dell’Olimpia (colpiti cinque espulsioni). Eventuali provvedimenti potrebbero essere presi nei prossimi giorni, in base al referto arbitrale.

Giovanni Fiorentino