Giovanile. Firenze Ovest, Latini è il nuovo ds

Grandi novità al Firenze Ovest. Claudio Latini è il nuovo ds del giovanile. La Scuola calcio è affidata al direttore generale Carlo Cambi e al ds Marco Camarlinghi. Operazione rilancio per lo storico club di Brozzi, con Latini che ha il compito di riportare il Firenze Ovest nella parte alta delle classifiche.

Questi gli allenatori della nuova stagione 2025/26 che vestiranno la casacca rossoblù. Gli Allievi 2009 saranno guidati dallo stesso Claudio Latini, con Tommaso Lucatuorto. Nelle altre categorie Giuseppe Sammartano è l’allenatore degli Allievi B 2010; mentre Manuel Guidolin (coadiuvato da Simone Forli) prende il timone dei Giovanissimi 2011. Infine i Giovanissimi B 2012 sono affidati Nicholas Fugali, affiancato da Sandro Salucci.

L’Ovest ha un valido staff di istruttori con qualifica federale e punta molto sulla Scuola calcio che vuol essere un fiore all’occhiello del sodalizio rossoblù di via Pistoiese. Il Firenze Ovest è presente nel campionato di Promozione e vanta una valida squadra Juniores, trampolino di lancio per le categorie superiori. Stagione che parte con obiettivi ambiziosi.

F. Que.