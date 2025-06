Giovanile. Fortis e Fcd, Santoniccolo nuovo ds

Fortis Juventus e Fcd Borgo San Lorenzo ufficializzano il ds del settore giovanile: Riccardo Santoniccolo proveniente dall’esperienza di Sant’Agata dove ha ricoperto lo stesso incarico sia nel giovanile che nei dilettanti nelle ultime due stagioni.

"Sono felice di approdare in una realtà blasonata come la Fortis Juventus - afferma Santoniccolo -, società che può vantare 116 anni di storia. Vestire i colori biancoverdi è sempre stato un vanto e un obiettivo da raggiungere per chi gioca a calcio in questo splendido territorio ricco di passione sportiva. Questo club è stato e deve continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio, lavorando in collaborazione con le altre realtà e con rispetto reciproco". Santoniccolo è già a lavoro per dare alle varie annate delle squadre giovanili certezze e progettualità.

L’assemblea della Fortis aveva eletto giorni fa nel ruolo di presidente l’imprenditore borghigiano Cosimo Santini, che con Luciano Sgai, presidente del club giovanile Fcd Borgo San Lorenzo, stanno lavorando per il rilancio societario. A breve ulteriori novità.

F. Que.