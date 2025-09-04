Giovanile. La Sancat vuole crescere. Adesso arriva la Fun Week

Sancat, il calcio dei ragazzi a Coverciano. Il sodalizio gialloblù, guidato dal presidente Fabrizio Ferrini e dal direttore generale Roberto Rosati, è da anni un punto fermo per tanti bambini e famiglie del quartiere, grazie a una scuola calcio che unisce tecnica, divertimento ed educazione. Alla regia del progetto sportivo ci sono i coordinatori Cosimo Bandini e Lorenzo Marziali, affiancati da uno staff di esperienza: Marco Cencetti per i rapporti con le famiglie, Michele Mezzacappa responsabile dei portieri, Gregorio Lama per la preparazione fisica e Samuele Brazzini per l’attività tecnica. Ogni gruppo ha il suo staff di istruttori dedicati: anno 2013 con Simone Marzolla e Giovanni Furia; anno 2014 con Massimo Ciabini, Alessio Bizzarri e Giacomo Rosi; anno 2015 con Cosimo Bandini, Stefano Dini e Lorenzo Corsi; infine i nati nel 2016, seguiti da Gianluca Sestini, Samuele Giudice, Marco Provvedi e Gregorio Lama.

"L’obiettivo è chiaro - afferma il presidente Ferrini - vogliamo far crescere i ragazzi dentro e fuori dal campo, offrendo loro uno sport che sia al tempo stesso formazione, socialità e passione. La Sancat non si limita a insegnare calcio, ma propone un modello educativo che mette al centro il bambino, con attenzione al rispetto, al gruppo e al divertimento".

In questa prospettiva nasce anche la Sancat Fun Week, in programma dal 9 al 13 settembre, pensata per i più piccoli (nati dal 2013 al 2016). Un’occasione per vivere giornate di gioco e allenamento insieme, rese più piacevoli da una merenda a base di pane e nutella offerta a tutti i partecipanti. Inoltre, ogni bambino riceverà una maglietta ufficiale di allenamento Sancat come ricordo. Per informazioni rivolgersi direttamente alla segreteria Sancat o scrivere una mail a [email protected].

"Con iniziative come questa - precisa il dg Rosati - la Sancat conferma il suo ruolo didattico, sociale e sportivo nel panorama giovanile fiorentino. Non solo una scuola calcio, ma una vera comunità al servizio delle famiglie e dei ragazzi".

Francesco Querusti