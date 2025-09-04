Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Giovanile. La Sancat vuole crescere. Adesso arriva la Fun Week

Giovanile. La Sancat vuole crescere. Adesso arriva la Fun Week

Sancat, il calcio dei ragazzi a Coverciano. Il sodalizio gialloblù, guidato dal presidente Fabrizio Ferrini e dal direttore generale Roberto...

di FRANCESCO QUERUSTI
4 settembre 2025
La squadra Allievi B anno 2009,. nel campionato regionale Figc-Lnd dello scorso anno

La squadra Allievi B anno 2009,. nel campionato regionale Figc-Lnd dello scorso anno

XWhatsAppPrint

Sancat, il calcio dei ragazzi a Coverciano. Il sodalizio gialloblù, guidato dal presidente Fabrizio Ferrini e dal direttore generale Roberto Rosati, è da anni un punto fermo per tanti bambini e famiglie del quartiere, grazie a una scuola calcio che unisce tecnica, divertimento ed educazione. Alla regia del progetto sportivo ci sono i coordinatori Cosimo Bandini e Lorenzo Marziali, affiancati da uno staff di esperienza: Marco Cencetti per i rapporti con le famiglie, Michele Mezzacappa responsabile dei portieri, Gregorio Lama per la preparazione fisica e Samuele Brazzini per l’attività tecnica. Ogni gruppo ha il suo staff di istruttori dedicati: anno 2013 con Simone Marzolla e Giovanni Furia; anno 2014 con Massimo Ciabini, Alessio Bizzarri e Giacomo Rosi; anno 2015 con Cosimo Bandini, Stefano Dini e Lorenzo Corsi; infine i nati nel 2016, seguiti da Gianluca Sestini, Samuele Giudice, Marco Provvedi e Gregorio Lama.

"L’obiettivo è chiaro - afferma il presidente Ferrini - vogliamo far crescere i ragazzi dentro e fuori dal campo, offrendo loro uno sport che sia al tempo stesso formazione, socialità e passione. La Sancat non si limita a insegnare calcio, ma propone un modello educativo che mette al centro il bambino, con attenzione al rispetto, al gruppo e al divertimento".

In questa prospettiva nasce anche la Sancat Fun Week, in programma dal 9 al 13 settembre, pensata per i più piccoli (nati dal 2013 al 2016). Un’occasione per vivere giornate di gioco e allenamento insieme, rese più piacevoli da una merenda a base di pane e nutella offerta a tutti i partecipanti. Inoltre, ogni bambino riceverà una maglietta ufficiale di allenamento Sancat come ricordo. Per informazioni rivolgersi direttamente alla segreteria Sancat o scrivere una mail a [email protected].

"Con iniziative come questa - precisa il dg Rosati - la Sancat conferma il suo ruolo didattico, sociale e sportivo nel panorama giovanile fiorentino. Non solo una scuola calcio, ma una vera comunità al servizio delle famiglie e dei ragazzi".

Francesco Querusti

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BambiniFamiglia

Continua a leggere tutte le notizie di sport su