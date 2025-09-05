Giovanile. Memorial Forzieri del Lebowski. Superata Impruneta Tavarnuzze

Il Centro Storico Lebowski vince il 3° Memorial Enzo Forzieri, organizzato dal Chianti Nord. Bis dell’anno scorso per i fiorentini, mentre la prima edizione era stata conquistata dall’Audace Galluzzo. Nella finalissima il Lebowski batte l’Impruneta Tavarnuzze 3-2 al termine di una sfida spettacolare. La squadra di Seconda categoria di Tavarnuzze ha dato filo da torcere a quella di Promozione che comunque alla fine ha prevalso. Il match per il terzo posto è andato all’Audace Galluzzo che ha sconfitto 2-1 il Chianti Nord.

Una bella manifestazione che si è svolta con la formula del quadrangolare sul nuovo manto in erba sintetica di Strada in Chianti. Il trofeo ‘Enzo Forzieri’ è stato un successo. La famiglia Forzieri, presente con le figlie Elena ed Annetta e le nipoti Carlotta e Irene, ha potuto apprezzare l’ottima organizzazione della Polisportiva Chianti Nord di cui Enzo Forzieri (già patron tra le altre della Rondinella Impruneta) è stato presidente onorario prima della prematura scomparsa a 78 anni. Il capitano grigionero del Lebowski Lorenzo Calbi (autore di una doppietta) ha ricevuto la coppa dalle mani di Elena Forzieri. Fra i presenti il decano dei dirigenti calcistici toscani, Vasco Brogi, e lo staff direttivo del Chianti Nord. L’incasso delle serate è andato a favore dell’Ail (Associazione Italiana Leucemia).

F. Que.