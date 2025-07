GIOVANILE. Memorial Lori, Figline super. Allievi e Giovanissimi al top

Figline superstar negli ultimi tornei estivi di calcio giovanile organizzati dal San Donato Tavarnelle. Nel Trofeo Memorial Bruno Lori, che vedeva in campo varie categorie, gli Allievi Under 17 del Figline 1965 hanno alzato la coppa al cielo. Il Figline ha battuto nella finalissima per 1-0 il San Donato Tavarnelle al termine di una bella e combattuta partita. Al terzo posto si è classificato il Bagno a Ripoli che ha superato facilmente la Colligiana 3-0.

Ancora un successo della società Figline 1965 con i Giovanissimi Under 15. Figline al primo posto dopo aver battuto di stretta misura (1-0) il Bellaria Cappuccini. Terzo il San Donato Tavarnelle e quarta la Certaldese. Nei Giovanissimi Under 14 è stata la società senese Tressa a vincere per 1-0 il primo premio dopo una incerta e tiratissima partita contro il Montelupo. Valentino Mazzola e San Donato Tavarnelle si sono, rispettivamente, classificati al terzo e quarto posto.

Il torneo ha riscosso un bel successo per la soddisfazione dei dirigenti del San Donato Tavarnelle che, con questa manifestazione, sono riusciti a mettere in risalto la figura dell’indimenticabile Bruno che, nell’allora San Donato in Poggio, si era particolarmente messo in luce come difensore. Successivamente, insieme a suo padre Dino, chiamato affettuosamene ‘uccellino’, aveva continuato come dirigente a sbrigare le molteplici mansioni che una società di calcio richiede.

F. Que.