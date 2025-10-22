Giovanile - Presentate le squadre e l’attività dalla società neroverde. Entusiasmo Mercatale. Festa per i più piccoli

Presentate le tre squadre del settore giovanile e scuola calcio del Mercatale: Esordienti, Primi Calci e Piccoli Amici. Per il paese della Val di Pesa è una grande impresa allestire delle squadre giovanili e va applaudito l’impegno della dirigenza e staff tecnico del club verdenero. L’obiettivo dichiarato della società è evidenziato in uno slogan: ‘Facciamo divertire questi ragazzi in un ambiente sano e sicuro.’ Grande festa presso la sede e il campo sportivo in via dei Cofferi a Mercatale per tutti i tesserati con una bella coreografia offerta dai mini calciatori in maglia neroverde, con la presenza di tantissimi genitori e sostenitori.

Sul palco, a portare i saluti della società, sono intervenuti il presidente Massimo Gori e il vicepresidente Palumbo, per l’amministrazione comunale la delegata allo sport Alessandra Gherardelli e i consiglieri comunali della frazione di Mercatale Giulia Belloni e Fabio Benelli. A coordinare l’attività della scuola calcio è stato incaricato Maurizio Niccolai, punto di riferimento per l’intero sodalizio. Le squadre del settore giovanile del Fc Mercatale sono tre: Esordienti, composta da ragazzi di prima e seconda media che saranno guidati in campo e fuori da Elio e Loriano, allenatori esperti e appassionati. I Primi Calci sono i bambini delle annate 2017 e 2018 che formano la squadra, allenata da Andrea e Francesco. Durante le loro attività i gruppi vogliono riuscire a crescere tutti insieme. Infine i Piccoli Amici, i più piccoli della scuola calcio, annate 2019 e 2020, allenati da Andrea ed Erika. Per loro il calcio è soprattutto gioco, divertimento e prime emozioni da vivere con i compagni.

"Il nostro obiettivo e lavoro primario non è quello di formare grandi atleti e campioni - precisano Gori e Palumbo -, ma far crescere questi ragazzi, farli stare in luoghi sicuri ed imparare aspetti come il gioco di squadra, il rispetto, le regole e il divertimento. Senza comunque dimenticare l’aspetto sportivo e tecnico". Quindi il saluto del parroco di Mercatale, don Nicola Materi.

Francesco Querusti