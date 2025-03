Giovanile. Sales, gli Esordienti 2013 lasciano il segno. Ma è tutto il settore che brilla

Sales, ma che bella nidiata di giovani promesse. Settore giovanile e Scuola calcio crescono e si mettono in evidenza con ottimi risultati. Con un perentorio 6-1 la Sales categoria Esordienti anno 2013, allenata da mister Giovanni Cei, supera una Sestese che è stata sorpresa da tanta qualità ed intensità. Al termine di una partita che ha visto la squadra si via Gioberti esprimersi con grinta e personalità. Nel girone di andata la compagine di mister Cei ha avuto un ruolino di marcia di spessore: 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte che testimoniano il valore del gruppo. I giocatori componenti la squadra che ha prevalso nell’ultima sfida con la Sestese sono: Pellegrini, Maccari, Carrai, Halili, Greco, Caruso, Bieber, Carletti, Dragoni, Sottosanti, Montuschi, Del Vigo, Mullinaj, Vagini, Serraglini, Cisi Falqui.

La formazione Esordienti 2013 della Sales condotta da Giovanni Cei (allenatore da 25 anni con esperienze in molte squadre blasonate, fra cui l’Empoli) conta circa 40 bambini divisi in 2 gruppi, e due collaboratori, Giulio Giuliani e Gabriele Magnelli, un ragazzo che proviene dagli Juniores. Il proficuo lavoro giornaliero viene portato avanti e coordinato dal responsabile della Scuola Calcio Alessio Giovannelli, dal direttore sportivo settore giovanile Roberto Conti, dal presidente Maurizio Razzi, insieme a tutto lo staff tecnico e direttivo, sul nuovo manto in erba sintetica dell’impianto da calcio dei Salesiani.

F. Que.