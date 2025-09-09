Giovanili. Allievi e Giovanissimi regionali. Via ai campionati il 21 settembre

I ’grandi’ hanno già esordito in coppa, aspettando il campionato. Anche gli aspiranti calciatori stanno però allenandosi da settimane, per prepararsi all’inizio dei campionati giovanili che prenderanno il via fra poco più di una decina di giorni. E per i giovani giocatori pistoiesi e valdinievolini arriverà a breve il momento di fare sul serio: trenta le giornate di campionato complessive, con l’ultima prevista per il 3 maggio del 2026. Ricominciando ad esempio dal campionato Giovanissimi regionali U15, che inizierà il 21 settembre prossimo: nel girone B del torneo, l’Hitachi Pistoia riceverà la Carrarese Giovani, mentre il Capostrada Belvedere attende il Viareggio. Il derby tra le due compagini di Pistoia si terrà il 23 novembre prossimo, con ritorno fissato per il 15 marzo del 2026. Lo stesso giorno prenderà il via anche il campionato Allievi regionali U17, con l’attenzione che andrà al girone C. Anche perché il primo turno vedrà già un derby sull’asse Piana–Valdinievole: Pistoia Nord–Montecatini. La Pistoiese debutterà invece in trasferta, affrontando la Lunigiana Pontremolese. Da segnare sul calendario anche Pistoia Nord–Pistoiese (2 novembre gara d’andata, ritorno il 22 febbraio 2026) e Pistoiese–Montecatini (andata 23 novembre, ritorno 15 marzo).

g. fio.