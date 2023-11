Giovanili amaranto: tutti i risultati del fine settimana, pari anche per gli Allievi nazionali under 17. Primavera, Parretti croce e delizia. I ragazzi di Violetti restano ultimi

AREZZO

Fine settimana contraddistinto dal segno X per quanto riguarda il settore giovanile amaranto. Tre delle quattro formazioni nazionali hanno infatti pareggiato i propri incontri di campionato. Non riesce proprio a centrare la prima vittoria stagionale la Primavera 4 del tecnico Violetti: a Gorgonzola contro la Giana Erminio gli amaranto passano in vantaggio con una rete di Parretti che approfitta di una respinta corta del portiere, ma subiscono il pareggio in avvio di ripresa con un’autorete dello stesso Parretti. Il subentrato Fucci riporta avanti l’Arezzo con un diagonale chirurgico, ma passa poco più di un minuto e i padroni di casa pareggiano nuovamente per il 2-2 finale che lascia gli amaranto all’ultimo posto del girone A a quota tre punti.

Rallentano la corsa gli Allievi nazionali under 17, che non vanno oltre l’1-1 casalingo contro la Fermana: i ragazzi di Bernardini partono forte e trovano il meritato vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con un gol di rapina di Camerini sugli sviluppi di un corner. I marchigiani hanno però il merito di non demordere e a metà ripresa acciuffano il pari sempre su azione da calcio d’angolo. Un mezzo passo falso che consente a Benevento, Latina e Pescara di agganciare gli amaranto al secondo posto in classifica, mentre la capolista Ancona va in fuga. Per la Under 16 invece il punto è prezioso, perché conquistato sul campo dell’insidiosa Juve Stabia, reduce da un roboante 1-7 a Pesaro.

In Campania termina a reti bianche e i ragazzi di Tuzzi muovono così la classifica, in attesa di ospitare il Taranto domenica. Infine, goleada della Under 15 contro la Fermana, battuta in casa 11-0. Gli amarantini salgono a 15 punti in classifica, solo uno in meno delle capoliste Pescara e Perugia.

L.A.