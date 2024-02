Giovanili aquilotte. Carbone firma la vittoria dell’under 15 a Bologna. L’under 16 acciuffa il pari al 90’ grazie a Rosati

Un gol negli ultimi minuti nega il pareggio all’under 17 dello Spezia, mentre under 16 e under 15 aquilotte ottengono, rispettivamente, 1 e 3 punti contro il Bologna. La sorpresa arriva senza dubbio dai più piccoli, che battono la capolista rossoblù (adesso scavalcata dal Genoa), rimanendo comunque terzultimi, ma raggiungendo ora quota 14 distanziando così il Pisa. Ma ripartiamo dai grandi di Claudio Terzi, superati dal Parma per 3-2 in Emilia, dopo essere passati in vantaggio in avvio con Lorenzelli, subito ripresi da Chimezie e scavalcati da Plicco, prima del momentaneo pareggio di Cristodaro e definitivo k.o. fissato da Papadimitriou a 6’ dal ’90. Il tecnico bianco ha schierato Tortorella, Martinelli (56’ Fantinati), Banti (74’ Baldetti), Lorenzelli, Capoduri, Piras, Cristodaro, Marchini (85’ Felici), Bordoni (56’ Arrighi), Franchetti Rosada, Ferrazza (56’ Vicari); sono rimasti in panchina Leonardo, Venturini, Menghini e Muco. In classifica Spezia raggiunto proprio dal Parma (e dalla Sampdoria) a 27 punti in 6ª posizione. Pareggia, invece, in extremis l’under 16 di mister Riccardo Corallo al Ferdeghini, sotto dopo un’ora di gioco con D’Alessandro, ma al 90’ a segno con Rosati per l’1-1 finale. L’allenatore ha mandato in campo Marchetto, Insignito (83’ Bruni), Venturi, Fiocchi, Aloisi, Stimolo, Vannucci, Ricci (63’ Amato), Climi (83’ Ravecca), Del Sante, Cassano (71’ Rosati); in panchina Ababei. Spezzini settimi appaiati al Torino, il Napoli dietro ad un punto. Bell’acuto esterno, invece, a Bologna per l’under 15 allenata da Gianni Migliorini. A decidere è il centrocampista, subentrato, Raffaele Carbone. In campo Altemura, Mazzanti, Albani, Longhi (81’ Lorè), Corallo, Battistoni, Michelotti, Ghetti, Carbone C., Bertoncini (55’ Carbone R.), D’Auria; in panchina Walid, Giusti M., Deiana, Ballestracci, Giusti F., Rosini e D’Andrea.

m. magi