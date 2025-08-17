Giovanili. Audace Galluzzo 2025-26. Conferme e qualche novità

L’Audace Galluzzo punta forte sul settore giovanile e scuola calcio. La società gialloblù, guidata dal presidente Franco Angelozzi, ha presentato lo staff tecnico per i campionati 2025/26, fra conferme e novità. Vincenzo Ricchi è confermato responsabile Scuola calcio. Ricchi sarà anche l’allenatore dei Giovanissimi B 2012, coadiuvato dal vice Samuele Moretti. Lascia il club Giancarlo Lo Castro dopo 5 anni di proficuo lavoro.

Lorenzo Gheri, 44 anni ex Isolotto, è il nuovo ds del settore giovanile del Galluzzo. Al suo fianco Renzo Abbrevi, col ruolo di responsabile scouting. Abbrevi è anche allenatore degli Allievi B anno 2010. Una coppia di dirigenti che avrà il compito di potenziare le squadre.

Tempo di presentazioni in casa Galluzzo anche per altri due mister di valore che vestiranno la casacca gialloblù nel settore giovanile: categoria Allievi panchina affidata a Jacopo Del Bene, mentre per i Giovanissimi regionali ecco Piero Gencarelli a dirigere la formazione. A breve al via la preparazione delle squadre che cercheranno di ottenere nuovi successi, seguiti da istruttori qualificati e in un impianto fra i migliori del territorio.

F. Que.