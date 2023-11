Giovanili biancazzurre. Ferma la Primavera, l’under 17 col Mantova

Niente campionato per la Spal Primavera, che si ferma nel weekend dedicato alle nazionali di categoria. La squadra mister Grieco tornerà in campo sabato prossimo ad Alessandria. Match casalingo per la Spal Under 17 di mister Pedriali (nella foto), che domani ospiterà il Mantova al Gibì Fabbri nella sfida valida per la nona giornata del campionato, per difendere il primato in classifica. Sarà invece di scena a Trieste la Spal Under 16 di mister Daniele Buriani, nel big match della settima giornata tra i biancazzurri secondi e gli alabardati terzi in classifica.

Impegno interno anche per l’Under 15 di mister Viviani, chiamata a sfidare il Mantova sul terreno di via Copparo. Infine, l’Under 14 Pro di mister Roberto Buriani giocherà sul campo del Parma nell’ottava giornata di campionato.

Ecco il programma completo: Spal-Mantova (Under 17, domani alle 13 in via Copparo), Triestina-Spal (Under 16, domani alle 15 a Muggia in provincia di Trieste), Spal-Mantova (Under 15, domani alle 11 in via Copparo), Parma-Spal (Under 14, domani alle 12,30 a San Pancrazio in provincia di Parma). In campo femminile invece il vivaio spallino può sorridere per la convocazione di due atlete al raduno territoriale dell’Area Nord della rappresentativa Nazionale Dilettanti Femminile. Le spalline Valeria Cazzioli e Gaia Loberti, rispettivamente classe 2004 e 2005, sono state chiamate per lo stage finalizzato alla composizione della rappresentativa Nazionale Under 20 femminile che si terrà mercoledì prossimo presso il centro sportivo Montichiarello di Montichiari. Inoltre, ben sette ragazze della Spal femminile Under 15 sono state selezionate per il prossimo raduno della rappresentativa territoriale che comprende le province di Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza: si tratta di Alessia Bissacco, Federica Faggioli, Martina Rotondi, Sara Incerti, Sofia Incerti, Giulia Renesti e Angelica Segantin.