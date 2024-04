Giovanili. Campus estivo insieme all’Empoli

Due settimane al top per la scuola calcio con il camp estivo "Empoli Giovani". Il summer camp, che si terrà negli impianti sportivi del Follonica Gavorrano, avrà luogo dall’8 al 13 luglio e dal 15 al 20 luglio e sarà dedicato ai bimbi nati dal 2011 al 2018. Non solo tesserati con il club biancorossoblù, ma anche a tutti i giovani che avranno voglia di sperimentare una nuova esperienza con l’ambiente del Follonica Gavorrano, Elite Centre dell’Empoli Fc. "Sarà presente in entrambe le settimane un allenatore della Scuola Calcio dell’Empoli – spiega il responsabile della Scuola Calcio biancorossoblù, Alessandro Pastorelli – che starà in campo con i ragazzi e gli istruttori della Scuola Calcio del Follonica Gavorrano". Per informazioni 3201645336.