Giovanili. FolloGavo, i ’piccoli’ fanno un grande lavoro

Intenso fine settimana per i gruppi della Scuola calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma. I responsabili Andrea Agnelli e Gaetano Barbera tracciano quindi un primo bilancio dopo le prime settimane di attività.

"Vogliamo fare un grande e sentito complimento a tutti gli allenatori della Scuola calcio – dicono – dagli Esordienti, Pulcini, Primi calci ai Piccoli Amici, per il lavoro che stanno portando avanti sia sul piano tecnico che su quello umano. Gestire gruppi così numerosi non è affatto scontato: bravi tutti, tecnici e preparatori, per la passione e la professionalità che ogni giorno mettono sul campo. Stiamo facendo un percorso importante, con 16 squadre iscritte".

Per quanto riguarda i gruppi scesi in campo nel weekend, Esordienti 2014 allenati da Thomas Cerboni di scena nella terza giornata di campionato sul campo del Massa Valpiana. Esordienti 2014 dei Leoni di Maremma allenati dagli istruttori Paolo Borrelli e Giacomo Monteleone impegnati nella terza giornata di campionato con l’Invictasauro. Pulcini 2015 dei Leoni di Maremma allenati da Alessio Mida impegnati tra le mura amiche con l’Invictasauro. Pulcini 2015 dei Leoni di Maremma allenati da Massimo Vannetti impegnati al Capannino di Follonica contro il Grosseto. Pulcini 2015 dei Leoni di Maremma allenati da Andrea Agnelli di scena fuori casa contro la Virtus Maremma. Pulcini 2016 allenati da Francesco Confortini impegnati nella partita di campionato in trasferta contro la Nuova Grosseto. Primi Calci 2017 dei Leoni di Maremma allenati da Emanuele Luzzi impegnati contro il Paganico in una partita giocata su quattro tempi nel sintetico della Pista dei Pini. Primi Calci 2017 dei Leoni di Maremma allenati da Andrea Lari impegnati nella partita di campionato a Follonica contro la Pro Soccer Lab. Primi Calci 2018 allenati da Flavio Peccianti ospiti in quel di Valpiana contro il Massa Valpiana, dove i bimbi hanno giocato su quattro tempi in una partita molto divertente.