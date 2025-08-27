Giovanili. I gironi dei campionati regionali

L’estate volge al termine e all’orizzonte si intravede già il ritorno in campo per la nuova stagione calcistica. Ma se i primi a riconciliarsi con l’agonismo saranno i giocatori delle prime squadre, anche gli aspiranti calciatori delle giovanili hanno già ripreso gli allenamenti in vista dell’inizio dei vari campionati del calcio giovanile (che inizieranno il mese prossimo).

E proprio pochi giorni fa, il comitato toscano della Figc ha ufficializzato la composizione dei gironi regionali, quelli che raggrupperanno per categoria le migliori formazioni della regione sulla base dei risultati della passata stagione. Ed anche la provincia di Pistoia sarà come di consueto rappresentata.

Iniziando dagli U19 Juniores regionali, che esordiranno il prossimo 13 settembre: la Lampo Meridien è stata inserita nel girone A, mentre del girone B fanno parte Larcianese, Giovani Via Nova, Capostrada Belvedere e Pistoia Nord.

Il 21 settembre successivo sarà la volta degli Under 17 Allievi regionali: nel gironce C figurano Pistoiese, Pistoia Nord e Montecatini. Lo stesso giorno toccherà anche agli Under 15 Giovanissimi regionali": saranno il Capostrada e l’Hitachi Pistoia a rappresentare la provincia, nel girone B del torneo.

Nei prossimi giorni (considerando che il termine per l’iscrizione scadrà dopodomani) dovrebbe essere ufficializzata anche la composizione dei gironi su base provinciale. E c’è già chi ha iniziato a pianificare le prime uscite: la formazione Juniores della Montagna Pistoiese sarà impegnata in un ciclo di amichevoli contro Floria (alle 18 odierne a Cutigliano) e Prato Nord (sabato prossimo alle 16 a Gavinana) per poi chiudere il prossimo 6 settembre a Porretta con un triangolare.

Anche il "calcio dei giovani" sta insomma scaldando i motori: tra non molto, arriverà a tutti gli effetti il momento di fare sul serio.

Giovanni Fiorentino