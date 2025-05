Giovanili. La Juniores di Voria vince ancora alla Passalacqua

Con una ‘manita’ rifilata all’Argentario, la Juniores bianconera prosegue cammino nella Coppa Passalacqua. I ragazzi di Gill Voria, dopo aver battuto 5-3 all’esordio l’Atletico Piombino, hanno conquistato i quarti di finale grazie alle reti di Iorio, Pucci, Zizzo, autore di una doppietta, e Ruiz (parato anche un rigore a Poienari). "Ho deciso di cambiare diversi giocatori, pur senza snaturare la squadra sia perché è il mio credo, sia perché siamo ormai a fine stagione – ha affermato nel post partita Voria a Grossetosport –. Ho a disposizione una rosa di buon livello. Puntiamo alla vittoria finale? Noi scendiamo in campo sempre per vincere, per onorare la società e questo torneo, molto sentito. Ci teniamo a far bella figura".

A Voria sono arrivati i complimenti per il rinnovo del contratto. "Sono contento perché per me la maglia del Siena è una seconda pelle. Ho deciso di vivere in questa città e ne sono strafelice. La società mi ha dato un grande attestato di stima, devo solo ringraziarla, cercherò di fare del mio meglio". La Juniores tornerà in campo domenica 11 giugno per affrontare l’Alta Maremma. Classifica: Siena 6, Alta Maremma 3, Atletico Piombino e Argentario 0.