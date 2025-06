Giovanili - L’INIZIATIVA. Sport e inclusione. Grande successo della kermesse di Tau e "Conad»

Sport e inclusione. Si è svolta con grande successo la manifestazione in proposito promossa da Tau Altopascio, "Conad Nord Ovest" e Fondazione Conad ETS, con il patrocinio di Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali), cui è stato devoluto devoluto il ricavato della serata.

Lo stadio comunale di Altopascio ha accolto centinaia di persone, tra bambini, famiglie, associazioni, istituzioni e realtà imprenditoriali del territorio, per un evento che ha saputo unire valori sociali, condivisione e passione sportiva. Protagonisti della giornata i piccoli atleti della Scuola calcio amaranto, scesi in campo per una partitella simbolica, insieme alla presenza di rappresentanti istituzionali e testimonial d’eccezione, tra cui Francesco Messori, capitano della Nazionale italiana di calcio amputati e altri compagni di squadra. In campo anche l’amministratore delegato di "Conad Nord Ovest", Adamo Ascari, insieme ad altri dirigenti della cooperativa, protagonisti della partitella simbolica.

Particolarmente significativa la presenza della Fondazione "Conad ETS", con Maria Cristina Alfieri, segretaria generale e direttrice, testimone dell’impegno costante nel promuovere e sostenere progetti ad alto impatto sociale.

M. S.