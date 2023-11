Giovanili. Primavera 2 a valanga sul Monopoli

E’ stato di quattro vittorie e di una sconfitta il bilancio del fine settimana di calcio per le formazioni giovanili del Cavalluccio.

La Primavera 2 di mister Campedelli ha confermato il suo primato nel girone B asfaltando per 8-0 il fanalino di coda Monopoli. Di Domeniconi, Ghinelli, Manetti, di Coveri (tripletta), di Amadori e Gningue le reti dei bianconeri che sabato saranno impegnati in trasferta a Chiavari sul campo dell’Entella. In classifica, romagnoli sempre in testa con 17 punti a +1 sul Benevento.

Nel torneo riservato alle formazioni Under 17, il Cesena ha vinto a Padova per 2-0 con reti di Zamagni e Bertaccini e domenica affronterà in casa il Vicenza nella sfida fra le due capolista entrambe appaiate a quota 16 punti. Vittoriosa anche la squadra Under 16 che ha regolato in casa 4-0 proprio il Vicenza con reti di Scapoli (doppietta), Frisoni e Da Rugna. Cesena in testa con la Spal a quota 13 e domenica trasferta a Legnago.

Perde invece l’Under 15 battuta 3-0 a Padova, mentre l’Under 14 ha regolato 4-0 il Fiorenzuola con reti di Gatta (doppietta), Montali, Venturelli e Didone. Oggi alle 15 si gioca Cesena-Rimini, derby dell’Under 13.