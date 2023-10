Giovanili. Primavera 2, Amadori fa doppietta il Cesena vince a Bari e va in testa

Al centro sportivo “Palmiotta” la formazione di Primavera 2 del Cesena ha vinto la prima gara in trasferta in questo campionato grazie alla doppietta di Amadori e al gol realizzato da Coveri. Questo successo è molto importante perchè permette ai ragazzi di mister Campedelli di salire al primo posto in classifica a quota 14 punti.

Pronti via e il Cesena va subito vicino al vantaggio con un colpo di testa di Coveri, il suo tiro però esce di poco a lato. I bianconeri continuano a macinare gioco andando più volte alla conclusione; al 22’ minuto buon break di Campedelli che serve in profondità Amadori, il numero nove del Cesena è freddo e porta in vantaggio i bianconeri. Al 35’ minuto arriva la reazione del Bari che trova il gol del pareggio con Akpa-Chukwu. Sul finire primo tempo però i ragazzi di Campedelli tornano nuovamente in vantaggio: dribbling sulla sinistra di Coveri che trova Amadori a centro area e il romagnolo porta il risultato sul 1-2 a favore del Cavalluccio.

Nel secondo tempo il Cesena cerca di chiudere la partita e dopo 10 minuti dall’inizio della ripresa arriva il meritato 1-3 in contropiede. Dopo un contrasto Coveri recupera palla nella propria trequarti campo e parte in progressione, triangola con Amadori in profondità e da dentro l’area di rigore segna il suo sesto gol in campionato. Dopo il terzo gol bianconero la partita rimane avvincente e intensa e al 22’ del secondo tempo arriva l’ultima rete della partita con Lops che segna il definitivo 2-3.