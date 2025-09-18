GIOVANILI. Primavera 3: esordio per i ragazzi di Bricca

Sono iniziati i campionati di alcune squadre del settore giovanile amaranto. Sono infatti scese in campo la Under 17 e la Under 15, entrambe in trasferta a Pontedera ed entrambe sonoramente sconfitte.

I più grandi hanno perso 5-1 e il risultato rispecchia l’andamento di una gara che ha visto i padroni di casa prendere il controllo fin dai primi minuti, chiudendo virtualmente il match già alla mezz’ora del primo tempo con un parziale di 3-0. Di Franzese su calcio di rigore l’unico gol del Cavallino, al decimo minuto della ripresa. Non è andata meglio alla formazione di Peruzzi, che si è dovuta arrendere con il risultato di 3-0 nonostante una prestazione generosa.

Per entrambe le formazioni arriva subito il turno di riposo e dunque torneranno in campo tra due fine settimana. Sabato 20, invece, prenderà il via il campionato della Primavera di Andrea Bricca, che debutta in Primavera 3 in trasferta contro il Potenza. Previsto domenica 28 settembre, infine, l’esordio della Under 16, che sarà di scena a Gubbio.