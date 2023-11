Giovanili Spezia: sorridono soltanto gli Under 16 contro il Genoa

La Spezia, 9 novembre 2023 – Una vittoria e due sconfitte per le giovanili dello Spezia impegnate nei campionati nazionali. Partiamo dal successo esterno degli aquilotti Under 16 di mister Riccardo Corallo, che superano il Genoa in trasferta per 3-1. Dopo il doppio vantaggio esterno di Cassano e Climi nel finale del primo tempo, accorcia Costa Pisani nella ripresa, ma poi Ravecca la chiude (un espulso per parte, il genoano Giangreco e lo spezzino Pellegrini). Il mister spezzino ha schierato Marchetto, Insignito, Ricci, Vignali, Aloisi, Stimolo, Del Sante (75' Fiocchi), Vannucci (79' Ravecca), Climi, Cassano (75' Amato), Sartori G (65' Pellegrini), in panchina sono rimasti Ababei, Bagnasco, Sartori E, Bruni e Magazzù. Gli avversari allenati da Abdoullay Konko: Baccelli, Costa Pisani, Curatelo, Fazio, Toscano (84' Dagostino), Barbieri (50' Salvano), Giangreco, Mariotti, Bellone, Calamita, Calabrese (50' Gibertini).

Altri risultati: Bologna-Parma 2-1, Napoli-Torino 1-1, Sampdoria-Pisa 1-0, Sassuolo-Modena 3-2, Juventus-Cremonese 4-0. Classifica: Sampdoria punti 18; Parma 15; Genoa 14; Juventus e Bologna 12; Sassuolo 11; Cremonese 8; Napoli 6; Torino 3; Modena e Pisa 2; Reggiana 0.

Sconfitta, invece, l'Under 17, tra le mura amiche del Ferdeghini, colpiti dalla rete di Weiss a metà del secondo tempo, per lo 0-1 finale contro il Sassuolo. Il tecnico aquilotto Claudio Terzi ha mandato in campo Tortorella, Baldetti (68' Fantinati), Banti, Lorenzelli, Martinelli (76' Romanelli), Piras, Viola (76' Cristodaro), Marchini, Bordoni, Ferrazza (60' Brio), Franchetti Rosada; sono rimasti in panchina Di Nubila, Capoduri, Simonelli, Venturini e Arrighi. Per gli emiliani allenati da Maurizio Neri, in campo Mantini, Campani, Brown Samper, Tomsa, Sibilano, Reggiani, Weiss, Mussini (80' Papeserio), Chiricallo, Amendola (62' Goulart), Daldum (62' Ardizone).

Gli altri risultati: Modena-Napoli 1-1, Pisa-Torino 1-2, Bologna-Reggiana 3-0, Genoa-Sampdoria 1-2, Juventus-Sassuolo 7-1. Classifica: Juventus punti 17; Parma, Pisa e Sampdoria 13; Bologna, Torino, Cremonese e Sassuolo 11; Spezia 10; Genoa 9; Modena 7; Reggiana 3; Napoli 2.

Infine, la pesante batosta rimediata dagli Under 15 di mister Gianni Migliorini, piegati dai 7 gol della capolista Genoa in trasferta. Oltre ad un autogol, a segno vanno Aresini (due volte), Longobardi, Consoli, Scaglione e Botto. L'allenatore spezzino ha schierato Altemura, Corallo (36' Balestracci), Rosini (46' D'Ambrosio), Longhi, Ruggeri (68' Rosa), Battistoni, Mazzanti, Ghetti (60' Carbone R), Carbone C (68' D'Andrea), D'Antonio (60' Lorè), Michelotti (68' Vernazza); in panchina sono rimasti Lleshi e Bertoncini. Per il Genoa, invece, mister Jacopo Sbravati, ha mandato in campo Costoli, Mandirola (66' Ndreu), Scaccianoce, Fazio (56' Qosja), Saladino (66' Pagano), Aracri, Longobardi (56' Benefico), Brizzolari Cossio (66' Callierotti), Cozzolino (48' Scaglione), Consoli (56' Botto), Aresini.

Altri risultati: Napoli-Torino 1-2, Sassuolo-Modena 1-0, Sampdoria-Pisa 2-2, Bologna-Parma 4-1, Juventus-Cremonese 0-0. Classifica: Genoa punti 19; Juventus 16; Bologna 15; Parma 13; Sassuolo 12; Sampdoria 11; Torino 10; Cremonese 8; Modena 6; Pisa 4; Napoli e Spezia 3; Reggiana 0.

Marco Magi