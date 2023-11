Giovanili Spezia: Under 15 strepitosi contro la Juve, bene pure gli Under 17

La Spezia, 24 novembre 2023 – Due ottimi pareggi e una prevedibile sconfitta nelle sfide del turno più recente delle giovanili dello Spezia impegnate nei campionati nazionali. Cominciamo dal pareggio casalingo contro il Genoa dell'ex aquilotto Luca Chiappino dell'Under 17 allenata da Claudio Terzi, che, dopo il gol di Gucik nel finale del primo tempo, agguanta il pareggio (1-1 il finale), grazie a Vicari 3 minuti oltre il 90'. Il tecnico ha mandato in campo Tortorella, Nicolai, Banti, Lorenzelli (83’ Vicari), Martinelli (75’ Cristodaro), Piras, Baldetti (75’ Capoduri), Marchini, Brio, Franchetti Rosada, Viola (55’ Ferrazza); in panchina sono rimasti Leonardo, Fantinati, Romanelli, Venturini e Arrighi.

Gli altri risultati: Cremonese-Napoli 2-2, Pisa-Sampdoria 0-1, Reggiana-Parma 0-1, Bologna-Sassuolo 3-0, Modena-Juventus 2-3. Ha riposato: Torino.

Classifica: Juventus punti 20; Bologna e Parma 17; Sampdoria 16; Spezia, Torino e Sassuolo 14; Genoa, Cremonese e Pisa 13; Modena 7; Napoli e Reggiana.

Pareggio anche per l'Under 15 di Yuri Angeli contro la Juventus vicecapolista in trasferta. Un 3-3 definito in un'ora di gioco, col doppio vantaggio juventino di Bruno e Corigliano, poi il pari degli spezzini Carbone e Mazzanti, ma i torinesi chiudono in vantaggio la prima frazione grazie a Elimoghale; il definitivo sigillo è di D'Antonio dopo 17 minuti della ripresa. L'allenatore ha schierato Altemura, Mazzanti (87’ Ballestracci), Albani, Longhi (80’ Lorè), Bertolone, Battistoni, Michelotti (80’ Ruggeri), Ghetti (68’ Carbone R), Carbone C, D’Ambrosio, D’Antonio (68’ Rosini); in panchina sono rimasti Walid, Rosa, D’Andrea, Bertoncini.

Gli altri risultati: Napoli-Cremonese 2-2, Reggiana-Modena 0-2, Sassuolo-Pisa 2-2, Sampdoria-Parma 1-0, Genoa-Bologna 1-2.

Classifica: Genoa punti 22; Juventus 20; Bologna 18; Sampdoria 17; Sassuolo 14; Parma e Torino 13; Modena 12; Cremonese 10; Pisa 5; Napoli e Spezia 4; Reggiana.

Chiudiamo con la sconfitta esterna degli Under 16 di mister Riccardo Corallo, che hanno rimediato un 3-0 fissato dalle reti di Samb (nel primo tempo), Badarau e Borasio (nella ripresa). Negli spezzini è stato espulso Aloisi. Il tecnico aquilotto ha mandato in campo Marchetto, Insignito, Rapallini (77’ Bagnasco), Vignali, Aloisi, Stimolo (65’ Fiocchi), Ricci (70’ Pellegrini), Del Sante (65’ Amato), Climi (65’ Fondi), Cassano, Sartori G (77’ Ravecca); in panchina sono rimasti Ababei, Bruni, Magazzù.

Gli altri risultati: Napoli-Cremonese 1-3, Reggiana-Modena 0-1, Sampdoria-Parma 0-0, Sassuolo-Pisa 0-1, Genoa-Bologna 0-0.

Classifica: Sampdoria punti 20; Parma 19; Juventus 18; Genoa 15; Sassuolo 14; Bologna e Spezia 13; Cremonese 11; Napoli 9; Pisa e Modena 5; Torino 4; Reggiana 1.