Giovanili. Under 17 e Under 16 a valanga contro Trento

Fine settimana pieno di soddisfazioni per le squadre giovanili del Cavalluccio. Nelle cinque partite che si sono disputate le rappresentative bianconere hanno chiuso con quattro vittorie ed un pareggio.

Fermo il campionato di Primavera 2 che riprenderà sabato con la trasferta del Cesena a Ferrara contro la Spal, sono arrivate vittorie molto ampie delle squadre rispettivamente di Under 17, Under 16 e Under 15 tutte e tre impegnate contro il Trento. Il computo complessivo delle reti è stato di 17 a 1 a favore dei bianconeri con il successo 0-8 dell’Under 17, di 6-0 dell’Under 16 e di 1-3 del gruppo Under 15.

Goleada anche per l’Under 14 che ha stravinto 1-5 il derby a Rimini. Unico pareggio quello della squadra Under 13 che ha impattato 3-3 in casa contro il Sassuolo.