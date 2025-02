Giovanissimi B Regionali. Cattolica Virtus al top. E dietro è una bagarre

Quinta giornata per il campionato Giovanissimi B Regionali, seconda fase, con molti gol e bel gioco. Nel girone B cambia la capolista della classifica che è ora comandata dalla Cattolica Virtus. La formazione giallorossa allenata da Pancani vince 2-1 in trasferta contro l’Asta di Taverne d’Arbia e vola in testa. Le reti sono di Carfora e Piccioli. Lascia il primo posto la Sestese, al secondo pareggio consecutivo, stavolta uno 0-0 a Borgo San Lorenzo contro la Fortis Juventus. Non vince neanche l’Affrico, fermato sul 2-2 dalla Floria. Successo nettissimo dello Scandicci, 10-1 ai danni del Grassina. Ultimo il Lucignano che conquista il suo primo punto grazie all’1-1 contro l’Aquila Montevarchi.

Rosa giocatori Cattolica Virtus categoria Giovanissimi B anno 2011: Adam Abdelhamid, Samuele Bacci, Francesco Baioni, Christian Carfora, Sebastiano Ciampoli, Stephan Douanla Kuete, Diego Giardina Papa, Mirko Focardi, Andrea Lastrucci, Enea Marchetti, Alessio Marinari, Manuel Meoni, Andrei Petru Negrescu, Niccolò Piccioli, Alessandro Rocco Rossi, Lorenzo Rossi, Alessandro Selvaggio, Martino Sori, David Totta, Diego Valiante, Mario Ventimiglia, Bernardo Vezzosi. Allenatore Tommaso Pancani, insieme ad Andrea Bonciani. Dirigenti accompagnatori Gabriele Fontanelli e Mattia Baioni. Direttore generale Paolo Bosi, direttore sportivo Paolo Della Scala, presidente sezione calcio Alessio Fratini, segreteria Benedetta Tempesta.

Nel girone A si conferma il dominio del Prato, che rifila un netto 6-0 al Montecatini, ancora senza punti insieme a Valle di Ottavo. Quest’ultimi perdono 6-1 contro il Tau Altopascio. La Zenith Prato è stata sconfitta 2-0 dalla Pro Soccer Lab. Buon successo per il San Giuliano, 3-1 ai danni del Rosignano. Pareggiano Fucecchio e San Marco Avenza, 1-1. Campionato regionale bello e combattuto con finali fra le migliori dei due gironi della Toscana.

Francesco Querusti