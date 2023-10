Giovanissimi e Allievi. Il Csl Psc a casa del Capezzano. Poggio, ecco il Tau

Scende in campo per lanciare l’assalto alla Coppa Toscana il Coiano Santa Lucia Prato Social Club nel campionato Giovanissimi Elite, il massimo di categoria. I biancazzurri, sesta forza del torneo, saranno di scena alle 10.30 sul terreno di gioco del Capezzano Pianore, formazione di centro classifica. Vincere per il Csl Psc significherebbe centrare il quarto successo in sette partite e cominciare a insidiare davvero le big in corsa per titolo e post season. Sfida complicatissima invece per il Poggio a Caiano, in lotta per la salvezza nel campionato Elite, e che stamani alle 11.30 attende il Tau Calcio. Si tratta della terza forza del campionato, in piena lotta con Affrico e Sporting Cecina per il titolo. Per fare punti servirà una vera e propria impresa ai medicei. Passando agli Allievi regionali, saranno Maliseti Seano e Zenith Prato le prime pratesi a scendere in campo questa mattina. Al Chiavacci alle 10.45 la Zenith Prato attende il Pietrasanta, mentre allo stesso orario a Sesto Fiorentino il Maliseti Seano sarà ospite del Rinascita Doccia. Un quarto d’ora più tardi inizierà il match del Coiano Santa Lucia Prato Social Club che al Rossi sfiderà il Capostrada Belvedere.