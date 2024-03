GIOVANISSIMI ELITE: IL CSL PSC PAREGGIA CON LA CATTOLICA VIRTUS. Il Poggio cede allo Scandicci per 2-0

Non riesce l’impresa al Poggio a Caiano nel campionato Giovanissimi Elite. I medicei al Martini perdono 2-0 nel match contro lo Scandicci, formazione in corsa per la Coppa Toscana, attualmente sesta forza del massimo girone toscano. A decidere la partita è la doppietta di Lodovisi che complica ulteriormente i piani salvezza della truppa di Poggio a Caiano, finora protagonista di un girone di ritorno con più bassi che alti. I punti di distacco dalla salvezza, cioè dal quintultimo posto al momento occupato dal Lido Camaiore, restano quattro e il gap va colmato al più presto, anche perché la fine della stagione si avvicina. Chi invece nel weekend spreca una chance per avvicinarsi alle zone che contano è il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che non va oltre il pari per 1-1 sul campo della Cattolica Virtus. Una formazione che sembrava alla portata dei biancazzurri e che invece ha saputo rispondere con De Sa al gol laniero di Magni.