Giovanissimi elite: il csl psc va a trovare la cattolica virtus. Poggio, con lo Scandicci serve l’impresa

Serve l’impresa stamani al Martini al Poggio a Caiano. I medicei nel campionato Giovanissimi Elite hanno disperato bisogno di punti salvezza, anche per interrompere il momento negativo. A Poggio a Caiano arriva però un avversario non semplice, quello Scandicci che ad oggi sarebbe la prima delle escluse dalla Coppa Toscana. Una formazione quindi d’alta classifica, desiderosa di rientrare sulla Sestese. Il fischio d’inizio è in programma alle 10.30 e il Poggio a Caiano sa di dovere vincere per accorciare il distacco dal Lido Camaiore, impegnato nel match contro la capolista Affrico. Per i medicei quindi la giusta occasione per rosicchiare punti salvezza. L’altra pratese in campo stamani è il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che alle 10.15 va a fare visita alla Cattolica Virtus. Entrambe le formazioni sono ormai già salve, in palio c’è quindi solo il miglior posizionamento possibile a fine stagione.