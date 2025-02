Giovanissimi regionali elite. Cattolica Virtus vicina alla vetta. Floria-Scandicci che spettacolo

Giovanissimi Regionali Elite tanti gol con molte emozioni nell’ultima giornata di campionato. Al vertice continua il testa a testa fra Tau Altopascio e Sestese (seconda staccata di un punto) che vincono entrambe di misura. La squadra di Altopascio strappa un successo per 1-0 al Capezzano; i rossoblù di Sesto Fiorentino restano a -1 dalla capolista con la vittoria 2-1 ai danni del Fucecchio, che torna a perdere e scivola fino all’ottavo posto. Terzo in graduatoria il Montevarchi che batte 2-1 lo Sporting Cecina. Alle sue spalle restano a pari merito, con due vittorie, Csl Prato Social Club (4-1 sul campo dell’Academy Livorno) e San Miniato (1-0 contro l’Affrico, che vale il sorpasso).

Nelle prime posizioni c’è anche la Cattolica Virtus che disputa una bellissima partita vincendo 4-0 contro il Capostrada, che resta impantanato al penultimo posto alle spalle del Capezzano. A centro classifica spettacolare pareggio 3-3 tra Floria e Scandicci, due formazioni che hanno mezzi e potenzialità per risalire alcune posizioni in graduatoria con validi organici giocatori. La Settignanese è il fanalino di coda del girone a quota tre punti e viene superata, sul suo campo, dalla Lastrigiana che vince 4-1. La prima classificata conquista il titolo di campione regionale di categoria e si qualifica per le finali nazionali.

F. Que.