Giovanissimi Regionali Elite. La Sestese vince e difende il primato

A sei turni dalla conclusione scenari ancora aperti. La Sestese resta al primo posto con un facile successo 4-0 contro la Lastrigiana. Inseguono a ritmo veloce, entrambe distanziate di 4 punti, Tau Altopascio (vincitore 3-1 in trasferta a San Miniato) e Aquila Montevarchi (prevale 4-1 sul Capezzano). Da tenere d’occhio il calendario, considerando che da ora a fine campionato la Sestese dovrà sfidare entrambe le contendenti; il Montevarchi, per altro, sarà all’ultima giornata.

Approfitta dello stop del San Miniato il Csl Prato Social Club per andare a -3 vincendo 2-0 a Fucecchio. Bene anche lo Scandicci vincitore 1-0 ai danni dello Sporting Cecina. L’Affrico non riesce a decollare e viene fermato ancora, stavolta 1-1 sul campo dell’Academy Livorno. Giornata positiva per la Cattolica Virtus, che in casa sorride battendo 2-0 la Settignanese, quasi condannata alla retrocessione.

Scontro diretto importante in chiave salvezza, dove il Capezzano dimostra di crederci ancora vincendo 2-1 sul campo della Floria; adesso il quartultimo posto dista solo tre punti. Un campionato bello ed equilibrato che si deciderà nelle ultime giornate.