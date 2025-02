Giovanni Cornacchini: il doppio ex. "Al Polisportivo gara complicata per entrambe»

Lorenzo Bilò, ormai recuperato dopo aver, anche lui, pagato dazio al male di stagione. Domani arriva l’Avezzano con l’invidiabile score di cinque vittorie in trasferta, l’ultima delle quali a Civitanova. È possibile sintetizzare dicendo che si tratta di una squadra giovane, muscolare e battagliera?

"Assolutamente d’accordo, aggiungerei anche dinamica e che fa dell’aggressività la sua caratteristica principale. Una compagine in salute e dunque credo che ci aspetti una partita diversa rispetto a quelle che affrontate con Roma City e Notaresco"

Senza svelare eventuali piani partita però, tra le priorità, c’è anche quella di evitare le loro ripartenze che potenzialmente possono essere molto insidiose.

"Esatto perché davanti hanno giocatori di gamba e sanno attaccare molto bene la profondità. Dovremo stare molto accorti sotto questo aspetto, evitando, quanto più possibile gli errori e non concedendo chance agli avversari, nel conteso ovviamente di una gara che cercheremo di gestire".

Al di là dell’assenza dello squalificato Canonici, l’organico è praticamente al completo per cui si profilano problemi di scelta.

"Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, anche nella rifinitura odierna cercherò di curare la parte un po’ più tattica e fare le opportune valutazioni in base alle esigenze specifiche ed allo stato di forma dei ragazzi".

In palio domani una bella fetta di tranquillità?

"Su questo sono un po’ meno d’accordo perché non è la sola partita contro l’Avezzano che ci può regalare la serenità per il proseguo della stagione, considerando che poi mancheranno ancora 10 gare. È importante mantenere il trend che abbiamo con pazienza costruito negli ultimi mesi, sia dal punto di vista del gioco e della manovra sia per quanto riguarda i risultati. Sarebbe fondamentale capitalizzare al meglio certe situazioni di vantaggio, ma ribadisco che è nostro dovere cercare di proseguire su questo percorso che deve poi condurci all’obiettivo finale".

Insomma si profila un match nel quale conciliare protagonismo ed attenzione, un equilibrio per il quale occorre metterci mestiere ed esperienza. Le premesse però sono buone: in questo momento alla rosa della Recanatese non mancano di certo i "senatori". Infine la designazione arbitrale: la gara è stata affidata a Luca Naselli della sezione di Catania, quasi esordiente con appena 6 presenze in categoria e nessuna in questo girone, che sarà affiancato dagli assistenti Roberto Presotto e Riccardo Lendaro, entrambi di Pordenone, con tanti saluti al criterio della prossimità geografica.