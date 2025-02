Girone A. Arzignano gela gli spalti del Breda. L’Alcione incassa un altro ko

L’Alcione Milano incassa un’altra sconfitta, cedendo 0-1 all’Arzignano sul campo di casa dello stadio Breda. A decidere il match è Milillo, che in avvio di ripresa approfitta di un’incertezza difensiva dei milanesi per segnare il gol decisivo, gelando i tifosi sugli spalti. Nonostante il rientro in mediana di una pedina fondamentale come Kevin Bright e i cambi offensivi effettuati nella ripresa, la squadra di mister Cusatis (nella foto) fatica a ritrovare fluidità e brillantezza nel gioco, soffrendo in particolare a creare pericolo e scompiglio nelle difese avversarie.

Gli orange appaiono meno incisivi rispetto ai primi cinque mesi di stagione, durante i quali avevano saputo imporsi con personalità e organizzazione sul campo. Le occasioni create sono poche e raramente incisive, segno di una squadra che sta smarrendo certezze e fiducia. La sconfitta con l’Arzignano è la terza nelle ultime cinque gare, un segnale preoccupante che impone una svolta. Servirà compattezza e determinazione per invertire la rotta già dalla prossima trasferta contro la Triestina, una sfida che si preannuncia complicata, ma che potrebbe rappresentare il punto di svolta per ritrovare entusiasmo e fiducia nei propri mezzi.

ALCIONE-ARZIGNANO 0-1 (0-0). Marcatore: 11’ st Milillo.

Matteo Baconcini