Girone a. Arzignano rallenta la risalita di Lumezzane

LUMEZZANE (Brescia)

Ancora una vittoria sciupata in extremis per il Lumezzane, raggiunto a 2’ dal termine da un Arzignano in inferiorità numerica. Nonostante le assenze, la squadra di Franzini gioca con orgoglio in casa dei gialloazzurri e sembra in grado di conquistare una vittoria preziosa in chiave playoff. Il primo tempo vede i vicentini sfiorare il vantaggio con Bordo, mentre Pagliari replica per i rossoblù. La ripresa si apre sullo 0-0, ma dopo 3’ un tiro-cross di Iori beffa Boseggia e sblocca il risultato. Al 17’ i veneti rimangono in dieci per l’espulsione di Cariolato. Al 43’, però, arriva il rigore trasformato da Boffelli che sancisce 1-1 finale.

ARZIGNANO-LUMEZZANE 1-1 (0-0). Reti: 3’ st Iori; 43’ st Boffelli (rig).

L.M.