Girone A. Boretto esulta. Luzzara: sono guai seri

La sfida tutta reggiana di Promozione A fa sorridere il Boretto e piangere amaro il Luzzara. Al "Compagnoni", in un derby della Bassa molto delicato in chiave classifica, la formazione ospite si impone 2-1 grazie ad un avvio ai limiti della perfezione e si allontanano dalla zona playout, distante ora 5 lunghezze: la squadra di Melotti centra la seconda vittoria consecutiva e mantiene aperta la serie positiva, colpendo al 10’ con Cantea e al 18’ con Carlucci; il Luzzara replica alla mezz’ora con Lombardini, che insacca dopo una discesa sulla destra di Martino, ma non riesce a muovere la classifica, che ora si fa veramente complicata: i rosso-blu, complice il successo della Polisprtiva Il Cervo nel match casalingo con la Sarmatese sono ora penultimi a -2 dai parmensi ed il calendario li mette di fronte alla trasferta di Felino.

Il Boretto, che nel secondo tempo avrebbe avuto anche un paio di occasioni per render ancor più ampio il divario non riuscendo a sfruttare un paio di ripartenze, ospiterà domenica una Gotico Garibaldina già promossa e può davvero chiudere i conti, visto anche l’eccellente stato di forma messo in mostra in queste settimane.

Prosegue nella propria frenata la Sammartinese, che coglie il terzo pareggio consecutivo sul campo del Carpaneto Chero: i nero-verdi vanno avanti al 20’ con Corradini, per poi subire il provvisorio 1-1 al 34’ con Lucci; il centrocampista Vezzani, che col suo innesto nel mercato invernale ha trasformato una squadra capace di entrare stabilmente in zona playoff, trova l’1-2 al 63’, prima che i piacentini mettano a segno il definitivo 2-2 con un rigore di Lamberti a 15’ dalla fine. La "Samma" rimane così a -1 dal terzo gradino del podio, occupato dall’Alsenese, e domenica se la vedrà a domicilio con la già citata Polisportiva Il Cervo.

Colpo esterno per la Riese, che coglie la seconda vittoria di fila sul campo del Noceto: ospiti in vantaggio al 69’ con una perfetta conclusione dagli 11 metri di Volpini, ma dopo 4’ i padroni di casa impattano con Sipone. A far sorridere l’11 rosso-nero è Agosti, che al 91’ firma il gol dell’1-2, che vale la quarta vittoria esterna stagionale ai suoi, ora settimi davanti al Felino, sconfitto 3-2 a Pontenure.

Stop amaro, infine, per il Campagnola: i rosa-nero si presentavano sul campo della Futura Fornovo Medesanese forti di 3 risultati utili di fila, l’ultimo ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Luzzara, ma finiscono sconfitti per 1-0 e vedono la salvezza diretta allontanarsi di una lunghezza, visto che col pari di Alseno il Carignano è a +2. Domenica arriva il fanalino Real Sala Baganza, che ha pochissime chances di potersi salvare, e una vittoria è d’obbligo per provare a strappare 3 punti d’oro e puntare ancora alla dodicesima piazza.