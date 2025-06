Girone a. Cerredolo, inutile la prima vittoria: è eliminato. Baiso punito da Valenta e Diallo

CERREDOLO 2 BAISO 1

CERREDOLO: Rebuttini, Schenetti (74’ Rudy Guidetti), Perugi, Gazzotti, Valentini, Cuomo, Magazzù, Remedi, Diallo, Valenta, Quattrini. A disp.: Chiossi, Roccaro, Montelli, Seri, Magnani. All.: Corrado Guidetti

BAISO: Pellesi, Pavarini (46’ Benassi), Ovi, Ghinelli (57’ Simone Caputo), Bonalumi, Cestaro, Astolfi, Sabelli, Jassey, Malivojevic, Ferrari. A disp.: Incerti, Abbati, Carani, Piccinini, Samuele Caputo, Casini. All.: Lorenzo Barozzi.

Arbitro: Amoruso (Panariello – Ferrari).

Reti: 47’ (rig.) Valenta; 48’ Diallo; 59’ Malivojevic.

Note: caldo opprimente; spettatori 250 circa, campo perfetto.

Nei Giovanissimi stesso score sempre per i locali che s’impongono in rimonta grazie a Paini e Ferrari dopo lo scatto baisano col penalty di Mammi.

Inutile prima vittoria in questo Montagna per il Cerredolo che saluta la compagnia con 90’ di anticipo. Fatale alla Guidetti band il larghissimo blitz dell’Spqm Montecavolo che si giocherà il primato del girone A col Baiso. Delusione nei ranghi dei locali che, rientrati due anni fa nella kermesse del Csi, avevano centrato sempre la fase finale prima coi quarti di finale e l’anno scorso con la combattuta semifinale contro gli attuali campioni del Villa Minozzo. Poco prima del riposo è il puntero Valenta a sbloccare dagli undici metri, quindi in avvio di ripresa Diallo insacca di destro il raddoppio, prima di sbagliare il tris.

I gialloblù accorciano le distanza grazie al fantasista Malivojevic, al suo primo gettone in questa edizione, che supera con una calibrata conclusione il debuttante 17enne Rebuttini, per il resto sicuro quando chiamato in causa.