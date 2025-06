Girone A. Fiocchi: quadripletta. Il Montecavolo ne segna 11 al Collagna

COLLAGNA0SPQM MONTECAVOLO11

COLLAGNA: Caccialupi, Andrei, Silvestri, Bertipagani, Orlandi, Brondi, Coli (30’st Sadek), Bertolani (30’st Monelli), Lorenzini, Mammetti, Bertucci. A disp.: Gentili, Monelli, Sadek, iovinelli, Serra, Zaccaria. All.: Gentili

SPQM MONTECAVOLO: Guerci, Boccenti, F.Piermattei (8’st Benassi), M.Piermattei (28’st Ferri), A.Grossi (12’st F.Grossi), Tanchis, Rozzi (22’st Incerti), Contini, Colombi, Dallasta (21’st M.Grossi), Fiocchi. A disp.: Portioli, Arduini, Benassi, Boschiroli. All.: Unni

Reti: Fiocchi al 9’pt, 13’pt, 21’pt e 33’st, Rozzi al 15’pt, M.Piermattei al 4’st, Dallasta al 19’st, Colombi al 21’st e 22’st, M.Grossi al 35’st e 39’st.

Arbitro: Sermolino (Marchetti e Cilloni)

Note: nei Giovanissimi vittoria per 3-2 dell’Spqm Montecavolo, grazie alle reti di Galassi, Pisseri e Manghi.

Un risultato storico. L’Spqm Montecavolo ha sbancato Collagna per 11 a 0. L’attacco ospite, soprattutto sugli esterni, ha creato pericolo ogni volta che puntava la metà campo dei biancorossi, mai in partita e incappati in una domenica da dimenticare velocemente. La copertina se la prende Luca Fiocchi (foto), autore di un poker. Bene anche Mattia Grossi, subentrato e autore di una doppietta, e marcatura multipla anche per Colombi. Devastanti gli esterni dalle spiccate dote offensive Fabio Piermattei e Gabriele Rozzi: a tabellino solo il secondo con un gol, ma come mole di gioco e scorribande pericolose sono stati inarrestabili. Il Collagna saluta in questo modo il torneo, mentre domenica sarà grande sfida a Quattro Castella tra Spqm e Baiso: chi vince è primo.