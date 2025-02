Girone A. Giana in evidente stato di grazia. E la baby Dea finisce all’inferno

La Giana non vuole più fermarsi. Quinta vittoria consecutiva in campionato contro l’Atalanta Under 23, a consolidare il piazzamento in zona playoff, a -1 proprio dai nerazzurri, dopo aver centrato la finale di Coppa Italia (andata il 25 marzo a Gorgonzola, ritorno l’8 aprile a Rimini). A farne le spese la baby Dea in un momento opposto: quarto ko consecutivo. I nerazzurri restano in alta classifica (sesto posto) nonostante le consuete assenze, su tutti Vlahovic, in campo sabato per quasi tutta la ripresa al Gewiss con la prima squadra di Gasperini contro il Cagliari. Ma serve più concretezza, dopo una partita paradossalmente condotta per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo.

La squadra di Modesto parte infatti caricando a testa bassa soprattutto sull’asse Panada-Vavassori: manovra e fiammate, con qualche traversone a cercare i centimetri di Lonardo, 19enne arrivato dalla Sambenedettese con in dote 8 gol e 5 assist. I biancazzurri però reggono a denti stretti per poi sfondare alla prima occasione: corner corto, Pinto pennella al limite dell’area e Nichetti, solo soletto, schiaccia in rete con una volée. I bergamaschi continuano comunque a palleggiare e a spingere: Previtali e De Maria ammoniti nei primi venti minuti ne sono l’esempio. Ma non basta, così i padroni di casa bissano alla seconda occasione. Qualità e quantità sintetizzate dalla sgroppata di Lamesta e dal suggerimento di Caferri. Al resto pensa Tirelli: girata da uomo d’area e prima rete in maglia Giana per l’ex Ascoli.

Si riprende con i biancazzurri in apparente gestione, non senza morsi: basti pensare alla torre di Stuckler rovesciata a fil di palo dall’eterno 38enne Pinto. I due si scambiano i ruoli, poco dopo: il capitano sradica palla a Del Lungo e mette al centro, il baby bomber in prestito dalla Cremonese sfiora il tris. I nerazzurri hanno ancora gamba, però, al contrario della Giana che perde metri. Così a Mangiapoco tocca smorzare, uscendo a valanga, il guizzo di Vavassori, per poi volare sul tiro-cross di Soppy. Il portiere, tuttavia, non può nulla sul tap-in di Lonardo. Volontà di rimonta rispedite al mittente: la Giana continua a volare, l’Atalanta Under 23 è in crisi di risultati.

GIANA-ATALANTA U23 2-1 (2-0) Marcatori: 13’ pt Nichetti (G), 31’ pt Tirelli (G), 31’ st Lonardo (A).

Luca Mignani