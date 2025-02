Girone A. Giana, vittoria di rigore con un uomo in meno. Quarto successo di fila

GORGONZOLA (Milano)Quarta vittoria consecutiva, centrata sì sul campo del fanalino di coda Clodiense e grazie a un rigore nel finale, ma in dieci uomini per più di mezz’ora. Sorriso pieno, insomma, per la Giana che ora accarezza i playoff e, soprattutto, può concentrarsi sulla storica semifinale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 20.30 sul campo del Caldiero, dopo l’1-1 dell’andata. Chiappella lancia dal primo minuto il neo-arrivo Capelli, ex AlbinoLeffe, in coppia con Stuckler nel classico 3-5-2.

Proprio Stuckler troverebbe il gol dopo soli tre giri d’orologio, ma l’arbitro non è d’accordo: fuorigioco. Incipit fatto soprattutto di duelli: battaglia, con i padroni di casa a prevalere ai punti. I morsi arrivano da Biondi e Martignago, ma Mangiapoco vigila. Dopo l’intervallo, l’episodio che potrebbe indirizzare il match: secondo giallo per Scaringi al quarto d’ora e Giana in dieci. Forze fresche dalla panchina, allora: soprattutto Tirelli, altro nuovo innesto arrivato dall’Ascoli, oltre a Lamesta, non al meglio. I padroni di casa alzano il baricentro e pressano, ma è la Giana a calare l’asso proprio grazie ai neo entrati: la sbracciata di Munaretto su Tirelli manda infatti sul dischetto Lamesta che non esita e insacca un rigore pesantissimo. Zona playoff in attesa delle gare di oggi. E ora il sogno finale di Coppa Italia.

CLODIENSE-GIANA 0-1 (0-0). Reti: 43’ st rig. Lamesta.Luca Mignani