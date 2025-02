Girone A: in campo anche Lumezzane e Renate. La Giana nella tana della capolista

Crash test per Giana e Lumezzane che affrontano oggi le regine del campionato. Biancazzurri protagonisti contro la capolista Padova al Menti (ore 19.30). Per la squadra di Chiappella striscia aperta di cinque vittorie consecutive e finale di Coppa Italia centrata. Il Lumezzane, invece, riceve il Vicenza, secondo. Franzini è chiamato a rientrare in zona playoff dopo due pari di fila, ma anche a fronteggiare le solite assenze: ai lungodegenti Regazzetti, Carnelos e Terranova si aggiunge Scanzi. Taugordeau e Pittino sono lontani dalla miglior condizione, Pisano, Malotti e Deratti sono rientrati solo da qualche giorno. "All’andata eravamo stati raggiunti solo nel finale, possiamo dire la nostra e vogliamo tornare a fare punti pesanti qui al Saleri", le parole del tecnico. Oggi (ore 17.30) a Novara in campo anche le pantere di Renate.

