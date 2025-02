Girone a. La Giana contro il fanalino Clodiense

GORGONZOLA (Milano)

Oggi alle 15 allo stadio Aldo e Dino Ballarin di Chioggia la Giana Erminio di mister Andrea Chiappella dovrà vedersela contro il fanalino Union Clodiense. Obiettivo, continuare la striscia di risultati positivi. Per i biancoazzurri di Gorgonzola, unico indisponibile è Nicolò Ledonne, a causa di un grave trauma distorsivo alla caviglia sinistra procurato in allenamento, mentre tutti gli altri ragazzi sono abili e arruolati per questa gara in terra veneta in cui si punta a dare continuità di risultati dopo il successo colto nel turno precedente ai danni della FeralpiSalò, terza forza del girona A. Potrebbero trovare spazio nelle fila della Giana anche i nuovi acquisti Mattia Tirelli e Andrea Capelli. Probabile formazione (3-4-2-1): Mangiapoco; Alborghetti, Scaringi, Previtali; Caferri, Nichetti, Marotta, Pala; Pinto, Lamesta; Stückler.

Luca Di Falco