Girone A. L’Alcione all’esame Pinerolo. Vogherese, scoglio Gozzano

Nel girone A della serie D la capolista Alcione Milano guidata da mister Giovanni Cusatis riceve oggi il Pinerolo e recupera anche Invernizzi. "Noi -dice alla vigilia della gara il tecnico degli orange meneghini- scenderemo in campo con lo spirito di sempre, quello che la squadra ha dimostrato fino ad ora, consapevoli del nostro obiettivo. Il Pinerolo viene da un turno di sosta, perché non ha giocato con il Borgosesia. E’ in un momento di salute, venendo da quattro risultati utili, quindi sarà una partita che dovremo affrontare con grande energia fisica e mentale".

La Vogherese allo stadio Giovanni Parisi se la deve vedere invece con il Gozzano che ha affidato la panchina a Vinicio Espinal. Per i rossoneri della Vogherese sono in palio punti preziosi per la graduatoria e mister Marco Molluso conta sul fatto che la squadra possa sfoderare il suo miglior approccio e gioco nel corso dei novanta minuti odierni per conquistare un verdetto positivo per i propri colori. Luca Di Falco