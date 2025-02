Girone a. L’Alcione non molla. Un punto d’orgoglio

Non va oltre il pareggio l’Alcione Milano, che si lascia sfuggire l’occasione di tornare alla vittoria contro il Caldiero Terme, in piena zona playout. Nel giorno del suo compleanno, mister Cusatis non trova la formula giusta per scardinare la difesa gialloverde. Sono proprio i veneti a sbloccare il match nel finale di primo tempo con una zampata di Florio, sfruttando un’indecisione della retroguardia orange. L’assenza di Kevin Bright si fa sentire, ma l’Alcione non molla e a dieci minuti dal 90’ trova il pari con Samele, lesto a ribadire in rete dopo il rigore parato a Palombi. Un punto che interrompe la serie negativa e mantiene la squadra milanese in zona playoff. Domenica prossima trasferta cruciale contro il Novara, per ritrovare slancio e morale.

ALCIONE-CALDIERO TERME 1-1 (0-1) Marcatori: 40’ pt Floris (C), 36’ st Samele (A).