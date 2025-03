Girone A. L’Appignanese batte il Barbara. Ecco la prima vittoria interna

APPIGNANESE

2

BARBARA MONSERRA

0

APPIGNANESE: Piergiacomi, Zitti, Fermani (20’ st Maximo), Argalia, Raffaelli, Brandi, Rapaccini, Gagliardini (25’ st Marcolini), Tarquini, Voinea, Carboni. All. Cotica.

BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Cancellieri (30’ st Lenci), Ferrero, Carbone, Coltorti, Omenetti, Morsucci, Serpicelli, Bodje (42’ st Brega), Bucari, Castignani (30’ st buratti). All. Mattioli.

Arbitro: Del Piccolo di Pesaro.

Reti: 26’ st Tarquini, 45’ st Maximo.

I locali, che hanno già salutato la Promozione, trovano la prima vittoria casalinga e complicano il cammino per il Barbara Monserra. Nel primo tempo locali insidiosi (25’) con Brandi che di testa manda la palla di poco fuori. La partita si decide nel secondo tempo quando al 26’ Tarquini devia di testa alle spalle di Pigliapoco il pallone del vantaggio su azione nata da calcio d’angolo. A quel punto il Barbara Monserra cerca il pareggio, ma l’Appignanese non solo è abile a chiudere ogni varco ma in zona Cesarini raddoppia con Maximo.