Girone A. L’Appignanese fa tremare la Jesina. Lapi pareggia la rete di Mongiello

APPIGNANESE 1 JESINA 1

APPIGNANESE: Piergiacomi, Zitti, Fermani, Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello, Gagliardini, Tarquini, Voinea, Jayed. All. Cotica.

JESINA: Gasparroni, Borocci, Zandri, Zagaglia, Marengo, Lapi, Massei, Paradisi, Cordella, Russo, Massei. All. Omiccioli.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 31’ pt Mongiello, 30’ st Lapi.

L’Appignanese mette paura alla Jesina e per i locali c’è il rammarico per non essere riusciti a mettere a segno il colpaccio contro una big del campionato. La Jesina si fa vedere in attacco e costringe Piergiacomi a rifugiarsi in angolo sulla bella conclusione di Massei. Poi arriva il gol che sblocca il risultato: su azione di ripartenza l’Appignanese si butta avanti quando Gasparoni evita guai su Voinea ma non può nulla quando la palla arriva sui piedi di Mongiello. La squadra di casa si porta in vantaggio. Sul finire del tempo Voinea sfiora il raddoppio. A inizio ripresa è da applausi l’intervento del portiere su Zitti. La Jesina si butta avanti e al 30’ pareggia con Lapi.